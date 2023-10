Conto online Sella Start: canone gratuito per tutti per i primi 3 mesi

Sella Start è il conto online di Banca Sella con canone gratis per gli under 30 che richiederanno l'apertura di un nuovo conto corrente entro il 31 dicembre 2023. Per tutti gli altri, invece, canone azzerato per i primi 3 mesi, poi soli 1,50 euro al mese. Nel conto sono inclusi una carta di debito e tutti i servizi per gestire le proprie finanze personali via app.

Conto Sella Start: canone gratuito per tutti per i primi 3 mesi

Con Conto Start di Banca Sella godi di prelievi gratuiti e illimitati da ATM Sella. Lo stesso discorso vale per i bonifici online in Italia e nei Paesi SEE (Spazio Economico Europeo). E se richiedi la carta di debito in fase di apertura del conto, per te è gratuita.

Tra le funzionalità di maggior rilievo del conto corrente online Sella Start si annoverano il saldavanaio digitale per i tuoi risparmi, l'aggregatore di conti di altre banche e le statistiche per il monitoraggio delle spese.

Un ulteriore punto di forza del conto è l'app Sella, con cui puoi gestire conto corrente, carte e pagamento in maniera semplice e veloce. Grazie all'applicazione puoi aggregare i conti di cui sei titolare presso altre banche, rimanere aggiornato su saldo e movimenti in tempo reale e avere accesso completo a tutte le funzionalità del conto.

Apri Conto Sella Start per ottenere un conto corrente semplice, intuitivo e flessibile. E se sei un under 30, l'apertura di un nuovo conto entro il 31 dicembre 2023 ti permetterà di non pagare il canone fino al compimento dei 30 anni d'età.

