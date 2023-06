Conto online Sella: ecco come ricevere una carta regalo IKEA da 100 euro

Banca Sella è un istituto bancario italiano noto per offrire ai suoi clienti un conto online semplice da usare e affidabile. Tra le caratteristiche più interessanti del conto i prelievi gratuiti dagli ATM di altre banche, un comodo salvadanaio digitale per risparmiare e la funzionalità che consente di unire i conti di altre banche. Per tutti coloro che sono interessati ad aprire un nuovo conto corrente, Banca Sella ha pensato a una nuova promozione che permette di ricevere una carta regalo IKEA del valore fino a 100 euro se si apre un nuovo conto online Sella entro il 5 luglio.

Promozione Banca Sella: carta regalo IKEA fino a 100 euro

La promo di Banca Sella si rivolge ai nuovi clienti che intendono aprire un conto corrente online. Per usufruire della carta regalo IKEA del valore di 100 euro occorre aprire tramite il sito ufficiale Conto Sella Start, Premium o Circle entro il 5 luglio, per poi accreditare lo stipendio entro il 5 agosto. La carta IKEA è in regalo in due versioni differenti: una da 50 euro e un'altra da 100 euro. Quella da 50 euro è per i clienti che scelgono di aprire il conto Start, invece quella da 100 euro è destinata ai nuovi clienti del conto Premium e Circle.

Queste le caratteristiche principali di ciascun conto:

Start : prelievi illimitati e gratuiti da ATM Sella, 4 gratuiti al mese da ATM di altra banca, più bonifici online in Italia e nei Paesi SEE illimitati (1,50 euro al mese, gratis i primi 3 mesi);

: prelievi illimitati e gratuiti da ATM Sella, 4 gratuiti al mese da ATM di altra banca, più bonifici online in Italia e nei Paesi SEE illimitati (1,50 euro al mese, gratis i primi 3 mesi); Premium : prelievi illimitati e gratuiti da ATM Sella, 6 gratuiti al mese da ATM di altra banca, 2 bonifici gratuiti al mese e bonifici online illimitati in Italia e nei Paesi SEE (5 euro al mese, 1,50 euro al mese per i primi 3 mesi);

: prelievi illimitati e gratuiti da ATM Sella, 6 gratuiti al mese da ATM di altra banca, 2 bonifici gratuiti al mese e bonifici online illimitati in Italia e nei Paesi SEE (5 euro al mese, 1,50 euro al mese per i primi 3 mesi); Circle: prelievi, bonifici istantanei e bonifici standard istantanei e gratuiti.

Apri il conto Sella ora per ricevere la carta regalo IKEA con valore fino a 100 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.