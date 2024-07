Conto online SelfyConto: in palio un iPhone 15 se inviti amici

Banca Mediolanum ha deciso di rendere l’apertura di un conto online un po' più interessante e meno noiosa. Infatti, c’è in palio l’iPhone 15 per chi decide di entrare nel mondo di SelfyConto e porta con sé sei amici pronti a fare lo stesso. Se invece non siete troppo amanti degli iPhone, non preoccupatevi! Invitate due amici e porterete a casa un Apple Watch SE. Con quattro amici, invece, un bellissimo iPad di decima generazione vi aspetta.

Banca Mediolanum mette a disposizione anche diversi vantaggi: canone zero per i primi dodici mesi (e fino ai trent’anni per gli under 30), prelievi no stress in tutta l’UE senza commissioni, e un servizio di home banking gratuito. A disposizione anche la carta di debito con canone zero per il primo anno.

Come ottenere un iPhone 15 con il conto online SelfyConto

Per partecipare alla promozione è fondamentale aprire SelfyConto entro il 30 agosto 2024 e perfezionare il contratto entro il 6 settembre. Come dicevamo, dovete coinvolgere fino a sei amici. Non dovranno limitarsi a possedere il conto: devono accreditare lo stipendio o la pensione, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi consecutivi.

L’iPhone 15 arriverà nelle vostre mani entro sei mesi dalla fine della promozione, che si conclude il 14 febbraio 2025, giusto in tempo per festeggiare San Valentino. Se preferite viaggiare o pedalare, potreste optare per altri gadget: un bagaglio a mano Tumi da 1.290 euro, una bici elettrica Atala da 1.139 euro, oppure una stilosa lampada Equatore piccola di Fontana Arte dal modico valore di 1.380 euro.

Per aderire a questa iniziativa e aprire il conto online SelfyConto, basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum cliccando sul box qui sotto. Quest'opportunità non è solo per i tecnofili incalliti, ma anche per chi ama vantarsi con stile!

