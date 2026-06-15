Conto online SelfyConto guadagna il canone gratuito fino al 2027

Il conto corrente online SelfyConto offre a tutti i nuovi clienti il canone gratuito fino al 31 dicembre 2027. L’unica condizione da soddisfare è accreditare lo stipendio, oppure in alternativa spendere almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto, vale a dire la Mediolanum Card.

Inoltre, il conto online di Banca Mediolanum è a canone zero fino a trent’anni per tutti gli under 30. Volendo, poi, è possibile anche aprire SelfyConto cointestato, così da poter organizzare in condivisione le proprie spese utilizzando un unico conto, con zero commissioni nascoste e movimenti trasparenti.

I servizi gratuiti inclusi in SelfyConto

I titolari di SelfyConto possono inviare e ricevere bonifici SEPA in euro sia ordinari che istantanei gratuitamente, prelevare presso gli ATM in tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea senza commissioni, ricevere assistenza via chat e beneficiare di un consulente dedicato (Selfy Assistant) a supporto per i propri progetti.

Un altro vantaggio è la Mediolanum Card, la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard che può essere richiesta al momento della sottoscrizione del nuovo conto. La Mediolanum Card è a canone gratuito il primo anno, poi la quota annuale passa a 10 euro (se si utilizza la versione digitale il canone è sempre gratuito).

Un ultimo vantaggio riguarda l’addebito delle utenze gratuito. Si tratta di un servizio importante, dal momento che consente di gestire in modo trasparente e senza costi un’importante parte relativa alle proprie spese mensili che riguardano in particolare la casa.

L’apertura di un nuovo conto online SelfyConto prevede un’operazione interamente online che richiede solo pochi minuti del proprio tempo libero. Tutto quello che è richiesto al momento della sottoscrizione del conto è un documento di identità valido tra patente, passaporto o carta di identità, il codice fiscale o la tessera sanitaria, uno smartphone e un indirizzo e-mail valido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.