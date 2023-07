Conto online Revolut Premium ideale per viaggiare: accedi all'offerta esclusiva

Revolut Premium è il conto online ideale per chiunque ami viaggiare o si sposta di frequente all'estero per lavoro. Premium offre infatti cambi valuta illimitati in più di 29 valute, senza commissioni, dal lunedì al venerdì, con vantaggiosi tassi di cambio. Ma questo non è l'unico punto di forza del conto Revolut.

Il piano Premium presenta al listino un costo di 7,99 euro al mese, grazie però all'offerta dedicata di quest'oggi puoi averlo in prova gratuitamente per tre mesi. Tutto quello che devi fare è accedere all'offerta da qui e completare l'iscrizione.

Conto online Revolut Premium gratis per 3 mesi

Oltre ai cambi di valuta illimitati, il conto online per viaggiare Revolut Premium offre tanti altri vantaggi. Uno su tutti il 5% di cashback su ogni prenotazione di viaggio effettuata tramite il servizio Soggiorni incluso nell'app Revolut. Il cashback è istantaneo.

L'altro vantaggio esclusivo per i clienti Premium è l'assicurazione medica e dentistica d'emergenza globale. A questa poi si aggiunge l'assicurazione del bagaglio e la copertura sui voli in ritardo, tutte polizze essenziali per viaggiare senza stress.

Ulteriori vantaggi esclusivi sono il 40% di sconto sui bonifici internazionali, il prelievo fino a 400 euro al mese senza commissioni e la copertura per gli acquisti fino a 2.500 sterline, con estensione del reso fino a 90 giorni.

Approfitta dell'offerta dedicata di Revolut per eseguire l'upgrade a Premium in prova gratuita per 3 mesi. Si tratta di una promo limitata, non è detto che ci sarà anche in futuro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.