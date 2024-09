Conto online remunerato: ottieni il 5% annuo lordo con SelfyConto

L'ultima iniziativa di Banca Mediolanum prevede il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi per i nuovi clienti di SelfyConto, il conto online a canone zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno. La promozione è valida fino al 31 ottobre di quest'anno, con la richiesta dell'apertura del deposito che deve essere inoltrata entro il 30 novembre.

Tra i principali vantaggi di SelfyConto si annoverano prelievi senza commissioni né limiti nei Paesi dell'Unione europea, le principali operazioni bancarie gratuite, più una carta di debito appartenente al circuito Mastercard a canone zero il primo anno. Inoltre è possibile richiedere la carta di credito Mediolanum Credit Card beneficiando del canone gratuito per 12 mesi, poi la quota passa a 20 euro dal secondo anno.

Ottieni il 5% annuo lordo con SelfyConto

La promo "Vincoli 5% - nuovi clienti" di Banca Mediolanum è riservata ai clienti che apriranno SelfyConto entro il 31 ottobre e richiederanno la costituzione di un deposito di 6 mesi entro il 30 novembre. Inoltre, il regolamento prevede l'accredito dello stipendio entro 7 giorni prima della scadenza del deposito. In assenza di questo, la banca remunererà il deposito per la durata del vincolo al tasso lordo dello 0,05%. L'importo minimo vincolabile è pari a 100 euro, quello massimo 500.000 euro.

Per aprire il conto di Banca Mediolanum sono sufficienti un documento d'identità e il codice fiscale, il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido. La procedura di apertura online prevede anche l'identificazione del richiedente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), bonifico bancario o webcam. Tra i tre, il metodo più veloce è lo SPID.

Puoi aprire il conto online SelfyConto, e beneficiare così dell'iniziativa in corso, tramite questa pagina del sito Banca Mediolanum.

