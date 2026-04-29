Conto online remunerato al 3%: i risparmi sono importanti per BBVA

Un conto online remunerato è il sogno di tante persone, quasi sempre però ci si deve accontentare di un semplice conto deposito. Per coronare il desiderio di far crescere la propria liquidità sul conto corrente è possibile affidarsi a BBVA, la banca spagnola che propone il 3% di remunerazione senza condizioni e il 3% di cashback per i primi 6 mesi su una spesa mensile massima di 280 euro.

Remunerazione senza condizioni significa che non vi è la necessità di accreditare il proprio stipendio, né di un saldo minimo da garantire né un vincolo di permanenza da rispettare. Quanto appena scritto non è affatto banale, dato che le altre banche richiedono nove volte su dieci almeno una di queste tre condizioni.

Fin dal primo giorno è possibile guadagnare il 3% annuo lordo sulla liquidità del proprio conto. L’unico limite è quello relativo all’importo complessivo che si può detenere nel conto corrente remunerato: 1 milione di euro (una cifra di cui soltanto pochi fortunati possono disporre).

Al termine dei primi sei mesi la remunerazione continua a essere garantita fino al 31 dicembre 2027, con un tasso aggiornato ogni 3 mesi in modo chiaro e trasparente dalla banca iberica. In base all’utilizzo stesso del proprio conto, è possibile beneficiare di una remunerazione fino al 2%.

Nella pagina dedicata alla promozione BBVA viene inoltre confermato che i clienti della banca ricevono la remunerazione relativa agli interessi sul conto corrente ogni mese, con l’accredito fissato nei primi giorni del mese successivo. Volendo, si può seguire l’evoluzione del rendimento giorno dopo giorno tramite l’app ufficiale BBVA.

Il conto corrente online offerto da BBVA è a canone zero per sempre, così come la carta di debito associato ad esso (immagine di copertina) e appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Per attivarlo sono sufficienti circa cinque minuti.

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