Conto online remunerato al 2%: nuova vita ai risparmi con Trade Republic

Gli italiani hanno la fama di essere un popolo di risparmiatori, ma tra gli strumenti scelti per guadagnare sui propri risparmi quasi mai figura il conto corrente, per via di un tasso d'interesse quasi sempre inesistente. La banca online tedesca Trade Republic vuole cambiare tale trend, offrendo ai suoi clienti il 2% annuo sul saldo.

Il conto Trade Republic non prevede alcuna commissione, a differenza della stragrande maggioranza degli altri conti corrente, e in più permette di ricevere l'1% di Saveback sulla spesa effettuata con la carta associata. Per aprire un nuovo conto è sufficiente scaricare l'app ufficiale, disponibile sia sui dispositivi Android che su iPhone.

I servizi disponibili

Una volta scaricata l'app Trade Republic e completata l'iscrizione, si ha accesso a numerosi servizi, tra cui il saldo del conto remunerato al 2% annuo lordo, il conto corrente a canone zero, i prelievi bancomat illimitati e l'1% di rimborso sulle spese idonee.

In merito alla remunerazione del conto, la banca tedesca fa riferimento al tasso di interesse della BCE (Banca centrale europea). I versamenti sono mensili e non vi è alcun tetto massimo, con la possibilità inoltre di prelevare denaro in qualsiasi momento.

Come accennato prima, il conto corrente è a canone zero e include diversi strumenti comuni ai conti tradizionali, tra cui il pagamento delle bollette, l'invio di bonifici istantanei e la ricezione della busta paga.

Un altro servizio compreso nell'offerta a 360 gradi di Trade Republic è il prelievo di contanti presso gli ATM di qualunque Paese: i prelievi pari ad almeno 100 euro sono gratuiti, quelli al di sotto di questa soglia prevedono una commissioni di 1 euro.

Infine, con Trade Republic si riceve l'1% di rimborso sulle spese effettuate con la carta (importo fino a 1.500 euro). Il rimborso viene pagato dalla banca tedesca direttamente nel piano di accumulo di ciascun cliente.

