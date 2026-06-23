Conto online con prelievi gratuiti: alla scoperta di SelfyConto

Durante una vacanza all'estero può esserci la necessità di effettuare un prelievo di contanti, ma spesso e volentieri la carta associata al proprio conto corrente prevede delle commissioni così alte da far cambiare idea alla maggior parte delle persone. Esistono però dei conti correnti che azzerano tali commissioni: uno dei migliori conti online con prelievi gratuiti è ad esempio SelfyConto.

Si tratta del conto corrente online di Banca Mediolanum, a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. Tra i tanti servizi gratuiti compaiono appunto anche i prelievi presso gli ATM presenti in Italia e nei Paesi appartenenti all'Unione europea.

Il conto online SelfyConto

Come accennato nell'introduzione, SelfyConto di Banca Mediolanum offre il canone gratuito a tutti i nuovi clienti il primo anno e agli utenti under 30 fino al compimento dei trent'anni. In seguiro, il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo semplicemente accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

La carta di debito in questione è la Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Si può utilizzare ovunque, sia in Italia che all'estero, anche per i prelievi gratuiti presso gli ATM di qualsiasi istituto bancario, per una libertà che tante persone desiderano senza però essere assecondate dal proprio conto corrente.

All'elenco dei servizi gratuiti inclusi in SelfyConto si aggiungono poi i bonifici SEPA ordinari e istantanei in euro, l'addebito delle utenze, l'assistenza via chat, l'accredito dello stipendio o della pensione e il cosiddetto Selfy Assistant, vale a dire un consulente dedicato pronto ad aiutare i clienti nella realizzazione dei loro progetti. Inoltre, è incluso il canone gratuito della carta di debito digitale, che ha le medesime funzioni della carta di debito tradizionale (quella fisica, ndr).

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