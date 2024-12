Conto online HYPE Next con prelievi e bonifici istantanei gratuiti

Se per il nuovo anno hai deciso di aprire un nuovo conto online, una delle migliori soluzioni al momento disponibili è HYPE Next, che include prelievi e bonifici istantanei gratuiti, più una carta di debito Mastercard e una polizza su acquisti, assistenza medica e riparazione elettrodomestici. Il canone mensile è pari a 2,90 euro al mese, per un totale di 34,8 euro all'anno.

Scegliendo di aprire il conto online HYPE Next, si ha inoltre la possibilità concreta di ottenere un bonus immediato di 20 euro. Per riuscirci occorre inserire il codice promo CIAOHYPER in fase di iscrizione e spendere almeno 50 euro con la carta di debito associata al conto entro 30 giorni. Il bonus sarà disponibile direttamente sul proprio conto entro 7 giorni lavorativi.

HYPE Next è disponibile su questa pagina del sito HYPE. La registrazione di un nuovo conto è gratuita, l'unica spesa è quella relativa al canone mensile, pari a 2,90 euro.

Le caratteristiche chiave del conto online HYPE Next

I titolari di HYPE Next possono ricevere ogni mese lo stipendio sul proprio conto, condividendo l'IBAN con il proprio datore di lavoro. In aggiunta all'accredito dello stipendio segnaliamo la ricarica gratuita e illimitata del conto usando qualsiasi carta di pagamento. C'è anche Radar, funzionalità che consente di collegare tutti i propri conti bancari al conto HYPE per monitorare spese e risparmi al meglio.

Il profilo Next di HYPE include poi una protezione da furti e danni fino a un massimo di 2.000 euro. La copertura assicurativa riguarda le spese di riparazione o sostituzione di articoli acquistati. L'assicurazione vale inoltre anche contro rapine e furti durante un prelievo dal conto HYPE.

Infine, i clienti del conto HYPE beneficiano di un servizio di prestito online affidabile, con cui si possono richiedere fino a 50.000 euro in 3 minuti. Per somme inferiori a 1.000 euro si può invece fare affidamento sulla funzionalità analoga Credit Boost.

L'iscrizione al conto online HYPE Next è disponibile a questo indirizzo del sito HYPE. L'inserimento del codice promo CIAOHYPER consente di partecipare all'iniziativa che mette in palio un rimborso pari a 20 euro.





