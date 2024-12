Conto online HYPE Next con prelievi e bonifici istantanei gratis

Sono sempre di più gli italiani che scelgono di aprire un conto online rispetto a un conto tradizionale. Una delle scelte migliori in questo senso è HYPE Next, conto che offre prelievi e bonifici istantanei gratuiti. Proprio in questi giorni, iscrivendosi con il codice promo CIAOHYPER è possibile beneficiare di un bonus di benvenuto da 20 euro.

Insieme ai prelievi e bonifici istantanei senza commissioni, il conto HYPE Next aggiunge una carta di debito Mastercard, una polizza su assistenza medica, riparazione elettrodomestici e acquisti, più una ricarica da altra carta gratis e senza limiti. Il canone mensile è fissato a 2,90 euro.

I vantaggi del conto online HYPE Next

Più sono i servizi collegati a un conto corrente online, maggiore è la utilità. E sotto questo aspetto HYPE Next ha diversi punti di forza. Tra le altre cose, si annoverano l'accredito dello stipendio tramite la condivisione dell'IBAN, la possibilità di ricaricare la carta associata al conto senza limiti e di consultare i saldi più i movimenti degli altri conti personali da un'unica app.

A proposito poi di applicazione, quella di HYPE consente di gestire spese, risparmi e pagamenti in un'unica soluzione, sia da mobile che da desktop. L'app ufficiale è disponibile al download gratuito su Google Play Store (smartphone Android) e su App Store (iPhone).

Tornando all'offerta di apertura, per ricevere 20 euro di bonus occorre collegarsi a questa pagina del sito HYPE per aprire il conto, dopodiché bisogna effettuare una o più spese del valore complessivo di almeno 50 euro entro i 30 giorni successivi all'apertura del conto. Il bonus sarà inviato entro 7 giorni lavorativi sul proprio conto online.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.