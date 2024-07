Conto online senza canone e buoni Amazon: l'offerta Crédit Agricole

Un conto per ogni esigenza, a canone zero, con carta di credito immediata e buoni Amazon? Con il conto online Crédit Agricole è possibile. Rappresenta una scelta ideale per chi desidera una soluzione bancaria completa, conveniente e sicura. Con promozioni interessanti e servizi digitali all'avanguardia, Crédit Agricole si conferma come una delle opzioni più competitive nel mercato bancario italiano.

Conto online Crédit Agricole: canone zero per i primi 9 mesi e buoni Amazon

Per i primi nove mesi, il Conto Online di Crédit Agricole non prevede alcun canone, rendendo l'apertura particolarmente vantaggiosa. Successivamente, il canone sarà di 2€ al mese, ma potrà essere azzerato se:

accrediti lo stipendio o la pensione;

mantieni un patrimonio di almeno 5.000€;

possiedi un dossier titoli attivo;

hai meno di 35 anni.

Chi apre il Conto Online potrà usufruire inoltre di una Carta di debito Crédit Agricole Visa senza canone per i primi due anni. Questa carta, accettata a livello globale, garantisce massima sicurezza e facilità d'uso, con funzionalità contactless e compatibilità con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. È anche possibile richiedere carte di credito e prepagate.

Il Conto Online di Crédit Agricole offre anche servizi digitali gratuiti come bonifici SEPA online, prelievi illimitati presso gli ATM Crédit Agricole, e una gestione completa tramite App e Home Banking. In aggiunta, i clienti possono contare su un consulente dedicato, disponibile sia in filiale che a distanza, per ogni esigenza.

Da menzionare infine che, aprendo il conto online, è possibile utilizzare un codice promo e invitare amici per ottenere buoni Amazon. Per ogni amico che apre il conto online sfruttando il codice promo, si ha diritto ad un buono regalo Amazon da 25€. Fino ad un massimo di 6 amici per un totale di 150€.

Insomma, la promo in questione sembra davvero interessante, specie per chi è under 35 e ha bisogno di un conto smart. Per scoprire l'offerta completa di Crédit Agricole, clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.