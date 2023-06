Conto online Fineco: ultimo mese per avere 1 anno a canone ZERO

Fineco è il conto online innovativo e smart che offre un'esperienza di banking personalizzata. Sono tante le funzionalità intelligenti ed esclusive del conto Fineco, a partire dai prelievi senza carta e gli scambi di denaro con i propri contatti tramite il servizio Fineco Pay. Quelli che rimangono sono gli ultimi giorni per usufruire dell' offerta lanciata di recente dalla banca online: per tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, Fineco offre i primi 12 mesi di canone a costo zero.

Offerta conto Fineco: i primi 12 mesi del canone sono gratis

L'offerta si rivolge a tutti i nuovi clienti che aprono un conto Fineco entro il 30 giugno. La procedura è molto semplice: ci si collega a questa pagina e si preme sul bottone Apri il conto. Durante l'apertura del conto corrente non occorre inserire alcun codice promozionale, l'importante è seguire il link qui sopra per raggiungere in modo corretto la pagina dedicata all'offerta.

Uno dei servizi più innovativi del conto Fineco è quello dei prelievi smart. Ogni cliente può infatti prelevare la somma di denaro desiderata senza usare la carta, ma semplicemente inquadrando col proprio smartphone il QR Code che compare nello schermo degli ATM UniCredit. L'altro fiore all'occhiello di FinecoBank è Fineco Pay, un servizio che consente di scambiare denaro con i propri contatti senza costi e in tempo reale. Un ulteriore servizio che è difficile ritrovare altrove è denominato Maxi Acquisto e consiste nel poter aumentare il massimale della Visa Debit fino a 5.000 euro.

Approfitta ora dell'offerta promozionale di Fineco e risparmia così il costo per i primi 12 mesi di canone.

