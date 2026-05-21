Conto online e carta gratuiti per sempre: ecco perché scegliere BBVA

Il nome della banca spagnola BBVA è diventato noto a numerose persone in quest’ultimo periodo per via della promozione del 3%, riferito sia alla remunerazione del conto corrente online sia al cashback sulle spese di importo fino a 280 euro al mese per i primi sei mesi. In tanti però trascurano altri due validi motivi per cui scegliere la banca online BBVA: sia il conto che la carta ad esso associata sono a canone zero per sempre.

A tutto questo si aggiunge poi una comoda app, compatibile sia con iPhone che con gli smartphone Android, grazie alla quale è possibile gestire in modo semplice l’intero conto. Anche l’applicazione è gratuita.

I servizi a costo zero del conto BBVA

Il conto corrente online BBVA include diversi servizi gratuiti, a partire dall’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Un altro servizio a costo zero è la ricarica del conto: quest’ultima avviene in pochi istanti dopo la conferma dell’operazione tramite dispositivo fisso o mobile.

Anche il prelievo di contanti è gratuito, a partire da un importo minimo di 100 euro (il discorso vale per gli ATM di tutte le banche, sia in Italia che in Europa). Inoltre, BBVA permette di trasferire il proprio conto corrente e i pagamenti tramite una procedura interamente online e senza costi.

A questo proposito, è utile sottolineare l’opportunità di collegare i conti delle altre banche tramite l’applicazione ufficiale BBVA, così da poter controllare le proprie finanze in un unico dispositivo. Poi, come la stragrande maggioranza delle altre banche, c’è la possibilità di aggiungere la propria carta al wallet digitale al fine di pagare i propri acquisti tramite smartphone.

Infine, all’elelenco dei servizi gratuiti si aggiungono gli acquisti in valuta estera (dal momento che non sono presenti commissioni di sorta) più l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari.

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