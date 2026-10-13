Conto online e carta di debito a canone zero con SelfyConto

Conto corrente online e carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard a canone zero: ad offrirli è Banca Mediolanum con il conto corrente SelfyConto, la cui richiesta avviene tramite la pagina dedicata del sito ufficiale bancamediolanum.it.
Legata all'apertura di SelfyConto vi è poi la promozione del 4% annuo lordo per sei mesi sulle somme depositate in Mediolanum Time Deposit, il conto deposito a tempo di Banca Mediolanum, per un importo massimo di 500.000 euro (e minimo di 100 euro). Per beneficiare del tasso promozionale al 4% occorre aprire il conto corrente online entro il 30 ottobre e richiedere la costituzione di un deposito entro il 6 novembre, per poi accreditare lo stipendio una settimana prima della fine del conto deposito.
SelfyConto è un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno, in seguito la quota passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerare il tutto tramite l'accredito della propria busta paga o una spesa mensile ricorrente pari ad almeno 500 euro con la carta di debito Mediolanum Card.
La Mediolanum Card è associata al conto online di Banca Mediolanum e, grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard, è accettata ovunque, sia in Italia che all'estero. Per giunta, è possibile anche prelevare senza commissioni presso le banche presenti sul territorio italiano e nelle nazioni incluse entro l'area euro, indipendentemente dall'importo che si intende prelevare.
La carta di debito associata a SelfyConto si può richiedere al momento della registrazione di un nuovo conto oppure in seguito. È disponibile in due formati: uno virtuale, che presenta un canone gratuito anche dopo il primo anno, e una tessera fisica, il cui canone è a zero durante i primi dodici mesi e poi passa a 10 euro l'anno dal secondo. Maggiori informazioni sono disponibili consultando la pagina dedicata.
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