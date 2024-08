Conto online Credem Link con carta di credito. Ci sono anche 250€ di Buoni Amazon in omaggio

Credem Link è il conto corrente online di Credem Banca con carta di debito, Internet Banking e app Credem Mobile. Ogni utente può inoltre associare al conto la carta di credito Ego Classic, con canone gratuito il primo anno e anche al termine dei primi 12 mesi se si effettuano di almeno 6.000 euro in un anno.

Grazie alla promozione in corso, è possibile ricevere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon invitando fino a 10 amici ad aprire Credem Link. Per ogni amico presentato, Credem Banca riconosce un buono da 25 euro.

Le caratteristiche chiave di Credem Link

Il conto online Credem Link permette di beneficiare di diversi vantaggi. Tra questi si annovera la carta di debito a canone zero il primo anno Credemcard Internazionale (circuito di pagamento Mastercard), utilizzabile sia in Italia che all'estero ed online per gli acquisti in e-commerce.

Oltre alla carta di debito, è possibile associare al conto Credem Link anche la carta di credito Ego Classic. Si può scegliere tra circuito Visa e Mastercard, con la massima libertà nei pagamenti ovunque ci si trovi e la possibilità di richiedere un finanziamento. Come già accennato prima, il canone della carta di credito è gratuito il primo anno, volendo però è possibile mantenerlo a zero spendendo ogni anno almeno 6.000 euro.

A tutto questo si aggiunge infine la promozione in corso che mette in palio fino a 250 euro di Buoni Amazon. Tutto quello che bisogna fare è invitare i propri amici ad entrare in Credem Banca: la banca italiana riconosce 25 euro per ogni persona invitata che apre il conto corrente online Credem Link.





