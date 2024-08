Conto online conveniente: Crédit Agricole con Buoni Amazon fino a 250 euro

Aprire un conto online conveniente può riservare sorprese inaspettate. Crédit Agricole, la titanica banca francese, offre ai suoi nuovi clienti fino a 250 euro in Buoni Amazon. Sembra un po’ come vincere alla lotteria senza il biglietto di Natale: basta aprire il conto online e invitare qualche amico, e voilà, i premi iniziano a piovere.

Poi, se apri il conto, accrediti lo stipendio o la pensione, oppure dimostri di avere un patrimonio di 5.000 euro, non pagherai il canone mensile. Un altro vantaggio? La carta di credito Oro American Express gratis per il primo anno.

Un conto online conveniente che ti premia: ecco come funziona

Per avere i tuoi buoni Amazon, innanzitutto devi aprire il conto online Crédit Agricole entro il 5 settembre. Durante la procedura, ricordati di inserire il codice promozionale "VISA" (tutto maiuscolo, mi raccomando). Poi associa la carta di debito Crédit Agricole Visa.

Adesso arriva la parte interessante: utilizza la tua nuova carta per fare acquisti per un minimo di 500 euro e un massimo di 1.000 euro. Raggiunta questa cifra, riceverai un Buono Amazon del valore di 50 euro (per 500 euro spesi) o di 100 euro (per 1.000 euro spesi).

Aspetta, non è finita: invita i tuoi amici a unirsi alla community di Crédit Agricole e riceverai 25 euro in Buoni Amazon per ogni amico che accetta l’invito. Puoi invitare fino a sei amici, per un totale di 150 euro in buoni. Quindi, se hai un gruppo di amici alla ricerca di un conto online conveniente, è il momento perfetto per farli entrare nel club esclusivo di Crédit Agricole. Sei ancora qui? Vai subito sul sito di Crédit Agricole cliccando sul box qui sotto, prendi il tuo documento d’identità e la tessera sanitaria e inizia la procedura di registrazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.