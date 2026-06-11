Conto online con regalo: la promozione di Banca Mediolanum termina il 12 giugno

Gli utenti che stanno guardandosi intorno per un conto online con regalo potrebbero trovare interessante l'ultima promozione di Banca Mediolanum, grazie alla quale è possibile riscattare un Buono Regalo Amazon da 150 euro. L'iniziativa, che prevede l'apertura del conto corrente digitale SelfyConto, è valida fino a questo venerdì (12 giugno, ndr).

Entrando più nel dettaglio, per beneficiare del Buono Amazon in omaggio occorre aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 12 giugno, richiedere la carta di debito associata al conto, e con quest'ultima effettuare almeno un movimento (qualunque sia il suo importo). Infine, l'ultimo requisito da soddisfare è l'accredito dello stipendio.

I vantaggi del conto online di Banca Mediolanum

Al di là della promozione in corso, vi sono ulteriori vantaggi legati a SelfyConto. Uno su tutti, il canone gratuito per il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30: al termine dei dodici mesi il canone di mantenimento del conto passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità concreta però di azzerarlo effettuando una spesa complessiva mensile di almeno 500 euro oppure accreditando lo stipendio o la pensione.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dai molteplici servizi gratuiti inclusi nel conto, a partire dai bonifici SEPA ordinari e istantanei a costo zero, così come sono senza commissioni i prelievi presso gli sportelli bancari di tutti i Paesi appartenenti all'Unione europea. Inoltre, non sono previsti costi di mantenimento per la carta di debito digitale, mentre quella fisica è gratuita il primo anno e poi presenta un canone da 10 euro all'anno.

La procedura per richiedere l'apertura del conto online SelfyConto è semplice e veloce. Per prima cosa bisogna collegarsi alla pagina dedicata al conto sul sito Banca Mediolanum, dopodiché si deve avere cura di tenere a portata di mano un indirizzo di posta elettronica personale, un documento di riconoscimento valido e il proprio numero di telefono.

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