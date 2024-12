Conto online con prelievi e bonifici istantanei gratis a 2,90€ al mese

Gli utenti alla ricerca di un conto online con prelievi e bonifici istantanei gratis possono prendere in considerazione l'offerta di HYPE Next. Si tratta del conto HYPE che include appunto prelievi e bonifici istantanei senza commissioni, più una carta di debito Mastercard e una polizza assicurativa al costo di 2,90 euro al mese.

Con HYPE Next ci si avvale di un conto online completo, attraverso cui si può da un lato risparmiare e dall'altro collegare tutti i propri conti. In aggiunta a tutto questo, tra le sue funzionalità si annovera anche la ricarica della carta gratuita e senza limiti.

Iscrivendosi poi con il codice promozionale CIAOHYPER si ottiene da subito un bonus da 20 euro. L'iniziativa in corso prevede una spesa di almeno 50 euro da effettuare con la carta di debito Mastercard entro 30 giorni dall'apertura del conto.

Il conto online con prelievi e bonifici istantanei gratis HYPE Next

HYPE Next è un conto online che consente di condividere l'IBAN e accreditare lo stipendio. In questo modo, in qualsiasi momento si può rendere HYPE il proprio conto principale.

A ciò si aggiunge poi una piattaforma completa raggiungibile tramite app e computer, attraverso la quale si possono tenere sotto controllo pagamenti, spese e risparmi. Sempre da un'unica app si possono consultare anche i saldi e gli ultimi movimenti di tutti gli altri conti di cui si è titolari.

Un'ulteriore caratteristica importante riguarda la protezione fino a 2.000 euro contro eventuali furti o danni legali agli acquisti online. L'assicurazione inclusa nel costo del canone offre inoltre una protezione per i prelievi in caso di rapina, scippo o furto, indipendentemente dallo sportello ATM utilizzato per ritirare il denaro.

I dettagli completi del conto HYPE Next sono disponibili su questa pagina del sito HYPE.





