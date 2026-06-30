Conto online con prelievi e bonifici gratis: è il momento giusto per scegliere Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta una delle opzioni più interessanti per un nuovo conto corrente. La promozione in corso, infatti, consente l'apertura del conto con canone azzerato per gli Under 30 e con canone azzerabile fino a fine 2027 per gli Over 30, con accredito di stipendio o con almeno 500 euro al mese di spese (il canone ha un costo di listino di 3,75 euro al mese).

Ad arricchire i vantaggi di SelfyConto troviamo prelievi e bonifici gratis oltre alla possibilità di richiedere una carta di credito e di accedere al conto titoli, per investire in azioni, ETF, Titoli di Stato e altri prodotti finanziari. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto, in modo da raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Perché scegliere Banca Mediolanum?

Banca Mediolanum è una delle migliori opzioni per un nuovo conto corrente. Si tratta di una banca solida e in grado di mettere a disposizione dei suoi clienti una piattaforma online ricca di vantaggi.

SelfyConto, in particolare, è la soluzione giusta per un nuovo conto corrente online ed è disponibile con canone azzerato per Under 30 e azzerabile per Over 30.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero in versione virtuale e con canone di 10 euro all'anno, dal secondo anno. Da segnalare che ci sono i prelievi gratis in tutta l'area euro.

Il conto consente di effettuare tutte le principali operazioni bancarie senza costi e, quindi, anche fare bonifici ordinari e istantanei senza commissioni.

C'è anche la possibilità di richiedere una carta di credito, con canone zero per un anno, poi 20 euro all'anno. I clienti hanno la possibilità di accedere al conto titoli per gli investimenti.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.