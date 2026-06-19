Conto online con prelievi e bonifici gratis, è il momento di scegliere Mediolanum?

SelfyConto di Banca Mediolanum è l'opzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente online in grado di garantire canone azzerabile oltre a prelievi e bonifici senza commissioni, in modo da poter sfruttare un'operatività a zero spese. Per i dettagli completi sulla promozione e per richiedere l'apertura del conto corrente è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile dal box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Conto online con Banca Mediolanum, ecco la promo

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per gli Under 30 e può essere azzerato per gli Over 30 con accredito di stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese (fino a fine 2027).

Il conto include la carta di debito, a canone zero per la versione virtuale e con un costo di 10 euro all'anno, ma primo anno gratuito, per quella fisica. Ci sono anche i prelievi gratis in tutta l'area euro. Da segnalare anche bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei. C'è anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno (poi 20 euro all'anno).

Banca Mediolanum offre una serie di vantaggi aggiuntivi, come l'accesso al trading e ad altri servizi bancari, che rendono SelfyConto ancora più interessante e completo. Si tratta, quindi, di un conto online davvero vantaggioso e in grado di adattarsi alle esigenze di diversi clienti. Per verificare i dettagli completi in merito al prodotto e per richiederne l'apertura online è sufficiente seguire il link qui di sotto, completando poi una breve procedura. La promozione descritta è valida solo per un breve periodo di tempo.

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