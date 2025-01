Conto online con canone e bonifici gratuiti per 3 anni

Se stai valutando l'apertura di un nuovo conto a zero spese, tra le offerte più interessanti si annovera quella di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum che consente di azzerare il canone del conto che le spese dei bonifici per 3 anni. Nello specifico, canone e bonifici sono gratuiti fino al 31 dicembre 2027.

Il conto corrente online SelfyConto include inoltre prelievi senza commissioni negli ATM presenti nell'area Euro più una carta di debito fisica gratuita per il primo anno (poi 10 euro l'anno). Per quanto riguarda infine l'attivazione, Banca Mediolanum offre l'apertura veloce tramite SPID.

Per aprire SelfyConto è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum e premere sul pulsante Apri SelfyConto in alto a destra.

Come azzerare canone e bonifici di SelfyConto per 3 anni

Per ottenere il canone del conto SelfyConto gratuito per 3 anni, così come i bonifici SEPA (sia quelli ordinari che quelli istantanei), occorre accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese. L'estensione del canone gratuito e dei bonifici senza commissioni arriva fino al 31 dicembre 2027.

In caso di mancato accredito dello stipendio o di una spesa di importo pari o superiore a 500 euro al mese, il canone di SelfyConto rimane a zero per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. Per gli over 30, al termine dei 12 mesi il canone passa a 3,75 euro al mese, sono invece gratuiti il primo anno sia i bonifici ordinari che istantanei.

L'apertura del conto online SelfyConto richiede solo pochi minuti del proprio tempo libero, con la possibilità di scegliere lo SPID per abbreviare ulteriormente i tempi.

