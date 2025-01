Conto online con bonus di 25 euro e prelievi gratis ovunque

HYPE Premium è il conto online che consente di ottenere un bonus di 25 euro immediato e prelevare gratis in tutto il mondo. Si tratta del conto all inclusive dell'azienda fintech HYPE collegata al Gruppo Sella, con carta di debito World Elite Mastercard e assicurazione inclusa su spese mediche, acquisti online e nei negozi più viaggi.

Il conto online HYPE Premium presenta un canone pari a 9,90 euro al mese. Nel canone è compresa anche l'assistenza prioritaria da parte del team di HYPE: a questo proposito, volendo è anche possibile richiedere assistenza utilizzando l'app di messaggistica più famosa al mondo (WhatsApp, ndr).

Per richiedere l'apertura del conto e beneficiare così del bonus di benvenuto da 25 euro è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito HYPE.

Come ottenere il bonus di 25 euro con il conto online HYPE Premium

Per ricevere il bonus da 25 euro occorre aprire o effettuare l'upgrade al conto HYPE Premium inserendo in fase di registrazione il codice promo CIAOHYPER. Il codice promozionale è valido fino al 30 giugno 2025. Dopo aver completato l'iscrizione, si dovranno poi spendere almeno 50 euro nei 30 giorni successivi, utilizzando la carta fisica o virtuale associata al conto.

La ricezione del bonus avverrà entro sette giorni lavorativi dal raggiungimento dei 50 euro di spese. Quest'ultimo è da intendersi come un valore cumulativo, nel senso che per arrivare alla cifra di 50 euro si possono effettuare due o più transazioni e non necessariamente una sola.

Tra i principali vantaggi di HYPE Premium si annoverano la possibilità di ricaricare la carta associata al conto senza limiti, prelievi gratuiti in qualsiasi valuta e ovunque ci si trovi (sia in area Euro) che nel resto del mondo, bonifici istantanei gratuiti e zero commissioni per il pagamento di bollette, bollettini e ricariche telefoniche.

L'adesione al conto online Premium è disponibile su questa pagina del sito HYPE.





