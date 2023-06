Conto online: come azzerare le spese senza rinunce con Mediolanum

Scegliere un conto corrente online consente di ridurre fino ad azzerare le spese per la gestione del proprio denaro. Spesso, però, questo vantaggio è accompagnato da una serie di compromessi, come un'operatività limitata, l'assenza di una carta di pagamento fisica o l'impossibilità di accedere a servizi aggiuntivi.

Con Banca Mediolanum, invece, è possibile accedere ad un conto online per azzerare le spese senza rinunce. L'offerta su cui puntare è SelfyConto. Il conto corrente online presenta un canone azzerato per 12 mesi (e azzerabile successivamente), una carta di debito per pagamenti e prelievi senza commissioni e una piena operatività online, con bonifici e altre operazioni bancarie gratis.

Richiedere l'apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è molto semplice. La procedura da seguire è interamente online. Basta accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum per completare l'operazione.

SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto online che azzera le spese senza rinunce

Scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile sfruttare:

un conto online con canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro) e sempre azzerato per gli Under 30; gli Over 30, invece, possono azzerare il conto rispettando uno dei requisiti fissati dalla banca come la richiesta di un prestito o di un mutuo o l'attivazione di un prodotto assicurativo

Per richiedere l'apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online. Una volta raggiunto il sito dell'istituto, infatti, basteranno pochi passi per completare l'operazione.

