Conto online BBVA: come funziona la remunerazione garantita a lungo termine

Il conto online BBVA si distingue dagli altri per offrire una remunerazione della liquidità del proprio corrente garantita a lungo termine, al termine dei primi sei mesi in cui propone il 3% di interesse annuo lordo senza vincoli di sorta (non richiede l’accredito dello stipendio, né un saldo minimo o un periodo minimo di permanenza).

Prima di tutto la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027, e in base all’utilizzo del conto corrente BBVA offre fino al 2% annuo lordo. Il tasso d’interesse viene aggiornato ogni tre mesi, con la banca spagnola che comunica eventuali variazioni in modo chiaro e trasparente tramite i canali ufficiali della banca.

Per beneficiare del tasso d’interesse più alto dopo i primi sei mesi promozionali occorre soddisfare una delle seguenti condizioni:

Accredito dello stipendio o della pensione sul conto corrente online BBVA

Spese complessive di almeno 1.000 euro al mese con la carta di debito o la carta di credito associata al conto BBVA

Almeno 15.000 euro di controvalore medio mensile investito in fondi (esclusi gli ETF)

Sono anche previsti i seguenti tassi di remunerazione, stavolta sulla base esclusivamente del saldo medio del conto:

1,50 lordo annuo: saldo mensile del conto pari o superiore a 50.000 euro

1,25 lordo annuo: saldo mensile del conto pari o superiore a 10.000 euro

0,50 lordo annuo: saldo mensile sempre garantito per ogni trimestre, senza rispettare alcuna condizione di quelle citate qui sopra

Gli interessi sono liquidati una volta al mese, con l’accredito che avviene nei primi giorni del mese successivo. L’evoluzione dei propri risparmi è facilmente monitorabile tramite l’app ufficiale BBVA, scaricabile a costo zero da smartphone Android e da iPhone.

A proposito di costo zero, il conto corrente BBVA è a canone zero per sempre e include bonifici SEPA istantanei e ordinari, acquisti in valuta estera e il servizio di Salvadanaio Digitale per risparmiare ulteriormente.

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