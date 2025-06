Conto online a canone zero e 50€ di Welcome Bonus con Crédit Agricole

Crédit Agricole ha da poco rinnovato fino al 30 giugno l'offerta che prevede conto e carta a canone zero per chi apre un nuovo conto corrente online. In più ci sono anche 50 euro di Welcome Bonus in buoni regalo Amazon, un'app con cui gestire qualsiasi aspetto delle proprie finanze e un gestore dedicato per ogni necessità.

La promozione di Crédit Agricole riguarda poi anche il conto deposito. Su un importo minimo di 5.000 euro, si ottiene un rendimento del 2% annuo lordo per vincoli a 3 mesi o 9 mesi. Anche in questo caso il deposito può essere aperto direttamente online tramite la piattaforma web messa a disposizione dalla banca francese.

Come ottenere 50€ di Welcome Bonus

Per ottenere 50 euro di Welcome Bonus è sufficiente aprire il conto online Crédit Agricole entro il 30 giugno 2025, inserendo il codice VISA. In fase di iscrizione occorre poi aggiungere la carta di debito Crédit Agricole Visa, tramite la quale si dovrà effettuare almeno una transazione di qualsiasi importo dopo l'aperta del conto.

L'utilizzo della carta Visa e del conto consentono di ricevere fino a 150 euro in buoni regalo da spendere su Amazon.it. Al Welcome Bonus da 50 euro si sommano infatti i buoni regalo da 50 euro riconosciuti con l'accredito dello stipendio o della pensione e spendendo almeno 1.000 euro.

Sempre a proposito di buoni regalo Amazon, Crédit Agricole offre fino a 200 euro se si invitano i propri amici ad aprire un nuovo conto (50 euro di bonus per ogni amico invitato, fino ad un massimo di quattro amici ndr). Infine, sono disponibili 50 euro in buoni Amazon richiedendo la CartaConto Teen, la carta prepagata per minori con IBAN di Crédit Agricole, per un totale dunque di 400 euro in buoni regalo Amazon.

Per procedere con l'apertura del conto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di Crédit Agricole, raggiungibile tramite il link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.