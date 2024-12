Conto online a canone zero: con Credem c'è un Buono Amazon in regalo

Per aprire un nuovo conto corrente è oggi possibile affidarsi a Credem, scegliendo il conto online Credem Link a canone zero (senza requisiti da rispettare). L'istituto è sempre più un punto di riferimento del settore bancario italiano e, secondo i dati della BCE, è oggi la banca più solida in Europa.

Con Credem Link è possibile accedere a un conto completo, con carta di debito abbinata, con la possibilità di richiedere la carta di credito (con canone azzerabile) e con un Conto Deposito con interessi al 3% per 6 mesi.

In più, per tutti i nuovi clienti che scelgono Credem e, in fase di apertura del conto, inseriscono il codice CREDEM50, è possibile ottenere un Buono Amazon da 50 euro in regalo, andando a impostare l'accredito di stipendio/pensione oppure spendendo almeno 1.000 euro con carta di debito entro il 31 marzo 2025.

Per accedere all'offerta è possibile raggiungere il sito di Credem. Il conto può essere aperto anche con SPID.

Credem Link: perché è il conto da scegliere

Con Credem Link è possibile accedere a un conto con canone zero, senza alcun requisito da dover rispettare per eliminare il costo di mantenimento del conto.

Tra le caratteristiche di Credem Link troviamo la carta di debito Credemcard Internazionale, con un canone di 1,5 euro al mese, prelievi gratis dagli ATM Credem e possibilità di utilizzare i wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay.

Al conto può essere abbinata, su richiesta, la carta di credito Ego Classic, con canone di 39 euro all'anno che viene azzerato nel caso in cui si raggiungano almeno 6.000 euro di spesa. C'è anche il Conto Deposito Più con interessi al 3% per 6 mesi.

Aprendo il conto con il codice CREDEM50 e accreditando stipendio/pensione (oppure spendendo almeno 1.000 euro con carta di debito) è possibile ottenere un Buono Amazon da 50 euro in regalo. Per tutti i dettagli sulla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.