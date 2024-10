Conto Mediolanum: zero spese per il primo anno e interessi al 5% per 6 mesi

La nuova promo di Banca Mediolnum è l’occasione giusta per aprire un nuovo conto corrente a zero spese per il primo anno e, con l’accredito dello stipendio, sfruttare interessi al 5% per i primi 6 mesi sui depositi svincolabili. Si tratta di un’offerta unica in questo momento sul mercato bancario, che registra un calo evidente dei tassi di interesse.

L’offerta proposta da Banca Mediolanum è legata all’apertura di SelfyConto. Il conto corrente dell’istituto ha canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e include la carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro e i bonifici senza commissioni. C’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito (con un canone azzerato per un anno, poi 20 euro all’anno).

Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum tramite il link qui di sotto.

Interessi al 5% con SelfyConto

Grazie alla promozione in corso, è possibile accedere a SelfyConto di Banca Mediolanum sfruttando un conto con:

canone zero per 12 mes i (invece di 3,75 euro al mese)

i (invece di 3,75 euro al mese) bonifici senza commissioni

carta di debito inclusa con canone zero per 12 mesi (poi 10 euro all’anno) e prelievi gratis in tutta l’area euro

possibilità di richiedere la carta di credito con canone per 12 mesi (poi 20 euro all’anno)

Impostando l’accredito dello stipendio è possibile ottenere un tasso di interesse del 5% sui depositi a 6 mesi. In questo modo, per chi sceglie Banca Mediolanum c’è la possibilità di aumentare in modo significativo il valore della propria liquidità. I depositi possono essere svincolati senza perdere gli interessi maturati.

Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto e andare ad aprire il conto corrente. Per ottenere poi il 5% di interessi basterà completare l'accredito dello stipendio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.