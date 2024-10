Conto Mediolanum: zero spese il primo anno e interessi al 5% per 6 mesi

È il momento giusto per scegliere un conto corrente a zero spese per il primo anno e, nello stesso tempo, poter sfruttare un tasso di interesse molto vantaggioso per incrementare il valore della propria liquidità. La promozione giusta arriva da Banca Mediolanum che mette a disposizione dei nuovi clienti SelfyConto, con canone zero per i primi 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e con interessi al 5% per i primi 6 mesi (con possibilità di svincolo in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati) con l'accredito dello stipendio. L'apertura del conto avviene direttamente online, tramite il sito di Banca Mediolanum.

SelfyConto: le caratteristiche del conto di Mediolanum

Il conto corrente proposto da Banca Mediolanum include:

canone zero per 12 mesi invece di 3,75 euro al mese (sempre azzerato per Under 30

invece di 3,75 euro al mese (sempre azzerato per Under 30 carta di debito con canone zero per 12 mesi (poi 10 euro all'anno) e prelievi gratis in tutta l'area euro

con canone zero per 12 mesi (poi 10 euro all'anno) e in tutta l'area euro possibilità di richiedere la carta di credito con canone zero per 12 mesi (poi 20 euro all'anno) e plafond da 1.500 euro

con canone zero per 12 mesi (poi 20 euro all'anno) e plafond da 1.500 euro bonifici gratis

interessi al 5% per 6 mesi (tasso lordo annuo) con l'accredito dello stipendio, con possibilità di svincolare l'importo depositato senza perdere gli interessi maturati

Il conto di Banca Mediolanum è, quindi, la scelta giusta sia per chi cerca un nuovo conto online completo che per chi punta a incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità sfruttando il tasso al 5%. Non ci sono vincoli e, quindi, terminato il periodo promozionale (dopo aver incrementato il valore della liquidità con il tasso al 5%) è anche possibile recedere senza costi.

Per tutti i dettagli e per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.