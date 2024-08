Conto ING ti regala 100 euro di buoni Amazon: ecco come

Hai deciso di aprire un nuovo conto bancario e non sai quale scegliere? Conto Corrente Arancio Più potrebbe fare al caso tuo, specialmente perché ti permette di ricevere fino a 100 euro di buoni Amazon. Questa offerta è valida se lo apri entro il 9 settembre e richiedi la carta di debito Mastercard al momento della registrazione. Ma come funziona esattamente? Te lo spieghiamo subito.

Come ottenere i 100 euro di buoni Amazon con il conto ING

Per aderire alla promozione, segui questi semplici passaggi. Innanzitutto, durante l’apertura del Conto Corrente Arancio Più, inserisci il codice promozionale ING2024. Questa mossa ti spalanca già le porte per il premio. Poi, seleziona la carta di debito Mastercard, così da iniziare subito con il piede giusto.

Una volta aperto il conto, effettuare un primo bonifico, anche di un solo euro, per attivarlo. La carta di debito deve essere utilizzata per un acquisto di qualsiasi importo, e così otterrai il primo buono Amazon da 50 euro.

Il secondo buono Amazon da 50 euro richiede un po’ più di sforzo. Devi infatti spendere almeno 500 euro con la carta di debito Mastercard entro il 29 novembre. Un compito semplice se pensi a quanto spendi di solito in un paio di mesi. Ricorda di mantenere il conto con un saldo minimo di 200 euro fino alla ricezione del premio. Riceverai i tuoi buoni Amazon direttamente sul tuo indirizzo di posta elettronica collegato al conto.

Con questa promozione, 100 euro di buoni Amazon li ottieni in un batter d'occhio. Non serve essere esperti di finanza, basta seguire i passi indicati e goderti i vantaggi. Non perdere questa occasione: apri il conto ING prima possibile.

