Conto ING: per te fino a 100€ in Buoni Regalo, scopri come

La nuova offerta di ING è a dire poco eccezionale. La promo permette di ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon semplicemente aprendo il Conto Corrente Arancio Più. Il gruppo bancario olandese ha voluto alzare il tiro per convincere i risparmiatori a diventare clienti. Per ottenere i buoni, vanno completati alcuni passaggi che spiegheremo più avanti.

Oltre alla procedura di apertura piuttosto semplice, il conto offre tanti vantaggi. La carta di credito, ad esempio, non ha canone, e lo stesso vale per il conto. Sei viaggi spesso in Europa, potrai prelevare gratuitamente.

Fino a 100€ in Buoni Regalo: ecco come ottenerli

Ecco i passaggi per ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon:

Apri il Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. Non dimenticare di inserire il codice ING2024 e, nella fase di registrazione, scegliere la carta di debito Mastercard .

e, nella fase di registrazione, scegliere la . Attiva il conto con un bonifico di qualsiasi importo, anche di un solo euro.

Attiva la tua carta di debito Mastercard e fai un primo acquisto, Così, riceverai il primo Buono Amazon del valore di 50 euro .

e fai un primo acquisto, Così, riceverai il . Spendi almeno 500 euro con la carta entro il 29 novembre per ottenere il secondo Buono Amazon di 50 euro.

È importante che mantieni attivo conto e carta di debito finché non ti vengono inviati via email i buoni. Basta un saldo minimo di 200 euro. Metti in azione il tuo spirito di risparmio e approfitta di questa straordinaria opportunità. Non solo avrai un conto corrente super conveniente, ma anche fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon. Clicca sul bottone qui sotto e inizia subito!

