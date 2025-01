Conto ING: 5 strumenti per realizzare qualsiasi progetto personale

Il limite dei sogni nel cassetto? Spesso l’assenza di risorse e di strumenti utili a supportarne la realizzazione. Soprattutto nella fase iniziale la realizzazione di un progetto richiede l’investimento di risorse, anche economiche, importanti che non sempre si ha immediatamente a disposizione. ING ha previsto un insieme di opportunità per supportare sia le spese ordinarie che quelle straordinarie. Scopri tutto quello che puoi fare con ING.

Tutte le opportunità di ING

Il primo strumento messo a disposizione da ING è Conto Arancio. È il conto deposito con il quale fino al 22/03/2025 far crescere i propri risparmi ottenendo il 4% per 12 mesi sugli importi investiti. La particolarità di questo investimento sta nell’assenza di vincoli con la possibilità di prelevare i soldi investiti in qualsiasi momento.

C’è poi il Prestito Arancio, richiedibile in pochi minuti e pianificabile direttamente online scegliendo l’importo da richiedere e la durata. Tra i punti di forza del prestito ING c’è la flessibilità con la possibilità di ridurre l’importo della rata o saltare il pagamento delle mensilità senza alcun tipo di conseguenze.

I sogni nel cassetto non sono solo quelli imprenditoriali o che richiedono lo stanziamento di grandi cifre di denaro. Può trattarsi anche di un acquisto tanto desiderato. Con ING c’è la Carta di Credito Mastercard Gold che consente di fare acquisti online e negli store fisici in tutto il mondo dando anche accesso a tutta una serie di vantaggi esclusivi (come l’accesso prioritario negli aeroporti).

Con Mutuo Arancio si ha la possibilità di richiedere un mutuo completamente online per l’acquisto della prima casa potendo richiedere fino al 95% dell’immobile. Infine ING mette a disposizione MyMoneyCoach, il servizio di consulenza finanziaria digitale con il quale identificare meglio le proprie necessità e trovare la soluzione di investimento più adatta.

Scegliendo ING si ha accesso a una serie di opportunità e soluzioni vantaggiose per la gestione finanziaria ordinaria e per ottenere liquidità per supportare i vari progetti personali.

