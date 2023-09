Conto Hype Premium, per te SUBITO un bonus di 50 Euro

In tema di conti correnti on line, Hype è senza dubbio uno dei più interessanti. Inoltre, in questo momento si presenta come uno dei prodotti più convenienti, specialmente per la versione Premium. Il pacchetto, infatti, ti consente di ottenere subito un bonus di 50€.

Accedere alla promozione è facile. Apri il conto HYPE Premium inserendo il codice promo HYPE50 in fase di registrazione, accredita il tuo stipendio o pensione, spendi almeno 50€ con carta ed ecco per te un bonus di 50€.

Cos'è il Conto Hype Premium

Si tratta del conto Hype tutto incluso che ti consente di accedere senza limiti a tutti i servizi, compresi quelli assicurativi. Con Hype Premium, in particolare, ottieni 4 vantaggi:

Pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo

Carta di debito World Elite Mastercard

Assistenza prioritaria anche via WhatsApp

Pacchetto assicurativo viaggi, acquisti e furti ATM

Non finisce qui, perché la versione Premium porta con sé tanta comodità sicurezza, con i bonifici istantanei gratuiti, prelievi gratuiti, zero commissioni e ricarica della carta illimitata, protezione dagli imprevisti. Vediamo meglio questi aspetti:

Bonifici istantanei: con i quali effettui bonifici gratis, illimitati e in tempo reale Prelievi gratuiti: paghi e prelevi in tutto il mondo, in qualsiasi valuta, senza costi Ricariche no limits: ricarichi la carta senza limiti e sei pronto per qualsiasi spesa Commissioni zero: paghi bollette e bollettini e ricarichi senza costi aggiuntivi Protetto e sicuro: sia te che le tue cose sono al sicuro da tutti gli imprevisti di viaggio. Con HYPE Premium hai la copertura sulla spese mediche, il rimborso in caso di smarrimento bagaglio o di ritardo del volo

Registrarti ad Hype è semplicissimo. Bastano pochi minuti per la registrazione on line, il conto corrente è attivo nel giro di qualche giorno, mentre trovi la carta virtuale già disponibile in app.

Approfitta subito di Hype Premium. La promozione che vale il bonus di 50 Euro, infatti, potrebbe scadere a breve.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi