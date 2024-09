Conto HYPE: la scelta personalizzabile per un conto davvero conveniente

La ricerca di un nuovo conto a zero spese passa anche per la valutazione di Conto HYPE che, nella sua versione base, ha canone zero e include una carta virtuale (con possibilità di richiedere la carta fisica) per i pagamenti, anche in negozio con Google Pay e Apple Pay, i bonifici senza commissioni e la possibilità di ricarica illimitata.

HYPE rappresenta, quindi, la scelta giusta per gestire le spese quotidiane, senza alcun costo. Per i clienti più esigenti, inoltre, ci sono i piani Next e Premium, dal costo, rispettivamente, di 2,99 euro al mese e 9,99 euro al mese, che aggiungono vantaggi extra come i prelievi senza commissioni, i bonifici istantanei gratis e varie coperture assicurative.

Per tutti i clienti c'è anche la possibilità di sfruttare la funzione Credti Boost per avere prestiti rapidi, fino a 2.000 euro, direttamente via app. Per aprire Conto HYPE basta seguire il link qui di sotto. Utilizzando il codice CIAOHYPER è possibile ottenere fino a 25 euro di bonus in regalo.

Perché scegliere Conto HYPE

Conto HYPE è la soluzione giusta per aprire un nuovo conto corrente. Il motivo è semplice: l'istituto propone un'offerta personalizzabile, con la possibilità di scelta tra tre diversi piani e, quindi, l'accesso a un conto che può essere anche a zero spese.

Le opzioni disponibili sono:

Conto HYPE a canone zero , con ricarica illimitata, carta virtuale con possibilità di pagare con Google Pay e Apple Pay e bonifici gratuiti

, con ricarica illimitata, carta virtuale con possibilità di pagare con Google Pay e Apple Pay e bonifici gratuiti Conto HYPE Next con canone di 2,99 euro al mese , carta di debito VISA con prelievi gratis in Italia, 10 bonifici istantanei gratuiti ogni mese e alcune polizze assicurative incluse

con canone di , carta di debito VISA con prelievi gratis in Italia, 10 bonifici istantanei gratuiti ogni mese e alcune polizze assicurative incluse Conto HYPE Premium con canone di 9,99 euro al mese, con prelievi gratis in tutto il mondo, bonifici istantanei gratuiti e polizze assicurative premium incluse

Per aprire il conto corrente tramite una semplice procedura online basta seguire il link qui di sotto. Con il codice CIAOHYPER è possibile ottenere fino a 25 euro di bonus.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi