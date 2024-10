Conto HYPE: fino a 25 euro di bonus se lo apri con questo codice

HYPE è il conto online semplice da aprire e utilizzare che ti permette di avere subito un IBAN italiano e tutti i servizi bancari comuni che possono servirti. Oggi puoi aprirlo con un'offerta straordinaria dato che inserendo il codice CIAOHYPER al momento dell'iscrizione potrai ricevere fino a 25 euro di bonus. Vediamo come.

HYPE: scopri il conto online a zero spese

HYPE è un conto online a zero spese davvero conveniente: come ti abbiamo detto in apertura, ti iscrivi e hai subito a disposizione un conto con IBAN e tutti i servizi bancari che possono servirti.

Qualche esempio? Ricarichi e prelevi in tutto il mondo senza pagare commissioni, mentre gestisci le tue spese in maniera facile e intuitiva direttamente dall'app. Dal tuo smartphone avrai la possibilità di consultare i movimenti, impostare obiettivi di risparmio e persino inviare denaro in tempo reale ai tuoi contatti con una semplicità strepitosa.

L'offerta che ti permette di ricevere fino a 25 euro di bonus funziona in maniera altrettanto semplice: ti basta inserire il codice CIAOHYPER al momento dell'iscrizione e poi spendere almeno 50 euro con la carta HYPE che riceverai contestualmente all'apertura del giorno entro un mese.

Come vedi è davvero facile, veloce e vantaggioso: apri il tuo conto HYPE online, inserisci il codice CIAOHYPER e guadagna...spendendo.





