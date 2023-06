Conto HYPE: con questo codice hai un bonus di benvenuto fino a 25 euro

Il conto HYPE è un conto corrente online a zero spese disponibile in tre differenti piani: HYPE, Next e Premium. Col primo le spese del canone sono azzerate, in cambio di una carta virtuale Mastercard per acquisti online e in negozio, un salvadanaio digitale per risparmiare e possibilità di investire a partire da 1 euro con la partnership di Gimme5. Nelle ultime ore chi scegli di aprire un nuovo conto HYPE ha diritto a ricevere un bonus di benvenuto fino a 25 euro usando in fase di registrazione il codice promo HYPER. Ma vediamo meglio come funziona l'offerta.

Conto HYPE: bonus di benvenuto fino a 25 euro con il piano Premium

La promozione valida in queste ore per le nuove attivazioni del conto HYPE prevede un bonus di benvenuto a partire da 5 euro per i clienti che scelgono di sottoscrivere il conto gratuito. L'importo del bonus sale a 20 euro per il piano Next, fino ad arrivare a 25 euro per i nuovi clienti Premium. Per ricevere il bonus di benvenuto è sufficiente inserire il codice promo HYPER durante l'apertura del conto ed effettuare una ricarica di almeno 50 euro entro 30 giorni. Dal giorno della ricarica alla ricezione del bonus trascorreranno fino a un massimo di 7 giorni.

Tra i tre piani disponibili, il conto HYPE nella sua versione base offre un conto corrente online gratuito, a cui è associata una carta virtuale per i pagamenti online e in negozio. Puoi inoltre inviare e ricevere bonifici ordinari gratuitamente, guadagnare fino al 10% di cashback con gli acquisti online e investire a partire da 1 euro con il servizio Gimme5.

Apri ora il conto online HYPE a zero spese e ricevi subito un bonus di benvenuto a partire da 5 euro.

