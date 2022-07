Conto HYPE: carta virtuale, box risparmi e investimenti a costo zero

La scelta di un conto online non è semplice. Sul mercato, infatti, esiste ormai un'offerta alquanto ampia.

Al di là della carta di debito abbinata al conto però, esistono tante altre caratteristiche da valutare. La possibilità di accedere alla piattaforma all'estero, per esempio, è un must. Le opportunità che offre la relativa app, sia a livello di sicurezza che sotto il punto di vista della reportistica, sono un altro parametro di scelta.

In virtù delle suddette condizioni, una delle piattaforme che negli ultimi anni si è ritagliata un ruolo di rilievo in questo settore è senza ombra di dubbio HYPE.

Stiamo infatti parlando di una combinazione conto digitale e carta di debito che, oltre ad offrire una serie di vantaggi molto interessanti, offre un piano base gratis ricco di funzionalità.

Con HYPE conto online e carta a canone zero

Il conto HYPE permette la gestione dello stesso e della relativa carta attraverso un'app mobile che offre una panoramica completa sulle disponibilità finanziarie.

Il software infatti, è dotato di un particolare sistema chiamato Radar. Come è facile intuire dal nome, questo tiene conto di come e dove l'utente utilizza il proprio denaro, fornendo poi report per ottimizzare le proprie spese.

A questa funzionalità interessante si affianca anche un salvadanaio virtuale, utile per accumulare somme consistenti poco alla volta. Non solo: l'app consente anche di effettuare investimenti impiegando anche cifre bassissime (a partire da un solo euro).

Richiedere HYPE è facile e richiede un' iscrizione gratuita con pochi passaggi.

Una volta che questa è portata a termine, dopo pochi giorni è possibile già utilizzare app e carta virtuale per effettuare acquisti e gestire al meglio il proprio denaro. Dopo poco poi, verrà recapitata direttamente a casa la carta fisica legata al conto.

