Conto HYPE a canone zero con carta virtuale VISA e cashback online

Conto HYPE è un conto a canone zero, che include una carta virtuale VISA per gli acquisti online e in negozio e la funzionalità cashback, attraverso cui si può ottenere fino al 10% di rimborso dai propri acquisti effettuati sul web. Altre due funzionalità interessanti sono la possibilità di ricaricare senza limiti e l'utilizzo del proprio IBAN per l'invio di bonifici ordinari e istantanei a costo zero.

Inoltre, grazie alla promozione in corso, scegliendo conto HYPE si può ricevere un bonus di 5 euro: basta inserire il codice promo CIAOHYPER nel campo apposito in fase di iscrizione e spendere con la carta virtuale VISA almeno 50 euro entro 30 giorni dall'apertura del conto. La pagina per aprire il conto online è raggiungibile a questo indirizzo del sito HYPE.

Le caratteristiche chiave del conto HYPE

Innanzitutto, il conto HYPE è un conto online a canone zero, progettato per pagare e gestire le proprie spese quotidiane senza costi. Tra i suoi principali punti di forza si annovera la carta virtuale appartenente al circuito di pagamento VISA, subito disponibile in app al momento dell'apertura del conto.

Sempre all'interno dell'app si trova la sezione cashback, che permette a ciascun utente di guadagnare facendo shopping. A questo proposito, vi è una sezione denominata Offerte che funziona come un motore di ricerca: qui si possono vedere le promozioni in corso e il valore del cashback corrispondente per ogni acquisto.

Un'ulteriore caratteristica chiave è l'assenza di limiti di ricarica e di spesa del conto, così come la possibilità di inviare bonifici ordinari e istantanei gratis e domiciliare le proprie utenze.

Per aprire conto HYPE basta collegarsi a questa pagina del sito ufficiale HYPE, dopodiché bisogna premere sul pulsante blu Apri conto HYPE e seguire la procedura guidata. Durante la fase di iscrizione, inserendo il codice promo CIAOHYPER è poi possibile beneficiare di un bonus di 5 euro, a patto di spendere almeno 50 euro entro 30 giorni dall'apertura del conto.





