Conto HYPE: 25€ di bonus con questo codice + Credit Boost

Il conto HYPE è una delle soluzioni migliori per avere un conto online semplice da aprire e usare, che ti permette di avere all'istante un IBAN italiano e tutti gli altri servizi bancari utili. Oltre ai vari vantaggi offerti da questo conto (in particolare il Credit Boost, di cui parleremo), in questo momento è attiva un'iniziativa davvero interessante, da cogliere al volo. In sostanza, aprendolo ora si possono ricevere fino a 25€ di bonus. Ma come ottenerli? Andiamo a scoprirlo.

Come ottenere il bonus e i vantaggi del conto HYPE

Non è affatto complesso ottenere i 25€ di bonus. Basta aprire il conto HYPE inserendo il codice CIAOHYPER in fase di iscrizione, dopodichè l'altra condizione è di spendere almeno 50€ con la carta HYPE che riceverai contestualmente all'apertura del conto.

Stiamo parlando di un conto online a zero spese, con ricariche e prelievi in tutto il mondo senza pagare commissioni. Una delle sue caratteristiche più importanti è la funzionalità di Credit Boost, con cui puoi richiedere fino a 2.000 € direttamente dall'app per i tuoi acquisti, anche a rate. Basta attivarla direttamente dall'app.

Altro elemento ottimo, che arricchisce l'offerta, è la carta virtuale per acquisti online e in negozio. Ad ogni acquisto effettuato tramite l'app è possibile avere il 10% di cashback. Inoltre, con la funzione Box Risparmi potrai demandare all'applicazione i tuoi obiettivi di risparmio, scegliendo l'importo che vuoi mettere da parte ed entro quale data.

Da menzionare anche la sua semplicità di utilizzo: puoi gestire le tue spese in maniera facile e intuitiva grazie all'app. Dallo smartphone potrai consultare i movimenti e impostare obiettivi di risparmio, ma anche inviare denaro in tempo reale.

Detto questo, non ti resta altro da fare che aprire il conto HYPE online e inserire il codice che ti abbiamo indicato. Tutto molto facile e veloce, non trovi?





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi