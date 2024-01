Conto gratuito per 12 mesi: ecco chi te lo offre

Scegliere un conto corrente non equivale alla scelta tra una camicia di colore bianco e una di colore blu. Si tratta delle tue finanze da gestire, quindi va fatta con molta attenzione.

Se ti trovi nella fase finale, ma non sai ancora qual è la soluzione migliore, continua a leggere per scoprire quale banca ti offre un conto gratuito per 12 mesi e perché conviene.

Fineco Bank: conto innovativo e versatile, gratuito per un anno

Il conto in questione è quello offerto da Fineco Bank, una delle banche leader in Italia. Questo conto non è soltanto gratuito per 12 mesi, ma offre diversi prodotti e servizi.

Puoi optare per carte di pagamento di tutti i gusti: prepagate, di debito, di credito o per la prestigiosa Carta Gold World.

I prelievi con la carta sono gratuiti fino a 99 euro, sia in Italia che all’estero. Inoltre, puoi gestire in autonomia il tuo conto, con cui puoi pagare tasse e bollettini.

Ciò grazie all’app Fineco, con cui puoi addirittura effettuare operazioni di trading e di investimento. Il servizio MoneyMap ti consente il monitoraggio e la gestione del tuo budget in modo intelligente e oculato.

A quanto ammonta il canone di tenuta conto una volta concluso l’anno gratuito? Soltanto 3,95 euro al mese, ma puoi azzerarlo se sottoscrivi alcuni prodotti bancari.

Invece, se sei un Under 30, fino al compimento del tuo 30° anno di età il conto resterà gratuito. Inoltre, le commissioni sulle azioni, gli ETF e i piani di accumulo saranno ridotte.

I vantaggi sono evidenti, la tecnologia è avanzata e il supporto da parte del servizio clienti è 24/7: cosa volere di più da un conto? Fineco Bank è quindi la scelta migliore per te, soprattutto se hai esigenze elevate.

Quindi, se per 12 mesi vuoi liberarti dalle spese ricorrenti tipiche di un conto corrente, non devi far altro che cliccare sul bottone qui sotto e aprire il conto.

