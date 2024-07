Conto gratuito e con Buoni Regalo Amazon: l’offerta di ING

La banca olandese ING ha deciso di rendere il tuo portafoglio ancora più consistente. Registrandoti online e facendo qualche semplice passo, puoi ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon. Vediamo di cosa si tratta.

Come ricevere i Buoni Regalo Amazon con il Conto Corrente Arancio Più

Prima di tutto, chiariamo di cosa stiamo parlando. ING ha lanciato questa iniziativa sul suo Conto Corrente Arancio Più, valida fino al 9 settembre 2024. Questo conto online è come quel caffè che tutti vogliono: gratuito. Infatti, sia il canone del conto che quello della carta di credito sono a zero, a patto che accrediti lo stipendio o la pensione. Ci sono anche i prelievi gratuiti in Italia e in Europa e la carta di debito gratuita.

A questo punto, ti starai chiedendo come fare a riempire il carrello di Amazon con 100 euro senza aver speso soldi prima. Il primo passo è quello di aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre 2024. Devi anche scegliere la carta di debito Mastercard e inserire il codice promo ING2024. Il passo successivo è l’attivazione del conto tramite bonifico (anche 10 euro vanno bene) e fare il primo acquisto con la carta di debito. Ti sei appena guadagnato il primo buono da 50 euro.

Adesso, se vuoi anche il secondo buono, dovrai spendere almeno 500 euro sempre con la carta di debito. Hai tempo fino al 29 novembre. Ricorda anche di mantenere il saldo del conto di almeno 200 euro, almeno fino a quando non avrai ricevuto il buono da 50 euro via email.

Quindi, se cerchi un modo per dare una scossa ai tuoi risparmi e ottenere dei Buoni Regalo Amazon, questa offerta di ING è ciò che fa per te. Non c'è bisogno di una mappa del tesoro o di un decifratore di codici, solo di pochi semplici passi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.