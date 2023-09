Conto Finom, soluzione TOP per professionisti e PMI

Per i professionisti e le PMI che vogliono ottimizzare la gestione delle proprie finanze, c'è una soluzione business TOP. Stiamo parlando di Finom, un prodotto all in one che consente di ottenere un vero e proprio hub intorno al quale realizzare tutte le operazioni finanziarie di cui hai bisogno.

Dalla fatturazione elettronica integrata alle carte virtuali e fisiche passando per Iban e la digitalizzazione di scontrini e ricevute, Finom fa tutto ciò di cui il tuo business ha bisogno.

Cosa fa Finom?

Finom è una soluzione veloce e immediata per la gestione delle tue finanze. Bastano 72 ore per l'apertura del conto corrente e ottenere tutta una serie di vantaggi attraverso servizi pensati per professionisti e imprese.

Tra i servizi che senz'altro apprezzerai c'è l'Expense Management per la gestione delle spese, con il quale potrai controllare tutte le uscite, sia tue che quelle del tuo team. Interessante, inoltre la fatturazione elettronica integrata, grazie alla quale ottieni link di pagamento con i tuoi clienti e l'integrazione con PayPal per pagamenti immediati (così da velocizzare la liquidazione di quanto ti spetta per i tuoi lavori).

Tra i benefici del servizio segnaliamo, inoltre, la presenza di un cashback che vale ben il 3%. Proprio così, grazie a Finom spendi ovunque e ottieni anche lo sconto più alto del mercato. Per ottenere questo vantaggio, però, dovrai affrettarti perché la promo è valida solo per altri pochi giorni.

Approfitta subito dei servizi proposti da Finom. Iscrivendoti oggi, infatti, puoi ottenere: 3 wallet; limite di prelievo a 3mila Euro, 2 carte virtuali e 1 carta fisica inclusa, la possibilità di effettuare 100 SEPA in entrata e uscita e bonifici con addebito diretto.

Infine, grazie a questo servizio, puoi dire addio anche allo spreco di carta: che siano ricevute, fatture o altri documenti importanti, basta uploadarli su Finom per averli sempre a portata di mano

