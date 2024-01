Conto Fineco: soluzioni finanziarie avanzate gratis per 12 mesi

Sei alla ricerca di una soluzione bancaria che si adatti perfettamente alle tue esigenze? Scopri il conto corrente di Fineco Bank, un'istituzione finanziaria leader in Italia, che offre un'esperienza bancaria innovativa e versatile. Con un'ampia gamma di servizi e prodotti, Fineco è la scelta ideale per chi cerca una gestione finanziaria efficiente e personalizzata.

Conto Fineco: innovazione e versatilità a portata di mano

Il conto corrente Fineco si distingue per la sua capacità di offrire soluzioni all'avanguardia. Carte di pagamento di vario tipo, come credito, debito, ricaricabili e la prestigiosa Carta Gold World, sono solo alcune delle opzioni disponibili. Immagina di poter effettuare prelievi gratuiti su circuito BANCOMAT per importi superiori a 99€ in Italia e di gestire comodamente versamenti di contanti e assegni. Con Fineco, la gestione quotidiana del denaro diventa un gioco da ragazzi. Approfitta di bonifici gratuiti sia in Italia che verso l'estero e gestisci facilmente utenze, bollettini e tasse. Inoltre, con Fineco Pay, inviare o ricevere denaro è immediato e semplice, tramite SMS o WhatsApp, senza bisogno dell'IBAN.

Tecnologia e sicurezza al tuo servizio: La tecnologia è un pilastro fondamentale per FinecoBank. L'app Fineco, valutata con 4.5 stelle, ti permette di avere il controllo completo sul tuo conto, sugli investimenti e sulle operazioni di trading. Il servizio MoneyMap, incluso nel conto, è un alleato prezioso per monitorare e gestire il tuo budget, aumentando la tua consapevolezza finanziaria.

Condizioni vantaggiose e focus sui giovani: FinecoBank si impegna a offrire condizioni vantaggiose: il conto è gratuito per i primi 12 mesi e poi ha un costo di soli 3,95€ al mese, azzerabile utilizzando i servizi e prodotti del conto. Per i giovani fino a 30 anni, il conto è completamente gratuito, con commissioni ridotte su Azioni Italia e USA e piani di accumulo in ETF gratuiti.

Affidabilità e supporto costante: Il servizio clienti di Fineco è disponibile anche nel weekend, con oltre 2.900 consulenti e più di 400 Fineco Center in tutta Italia. La banca vanta un indice di soddisfazione del cliente del 94% e si posiziona tra le istituzioni più solide in Italia con un CET1 del 24,7%.

Con queste caratteristiche, il conto corrente FinecoBank è la soluzione ideale per tutti, ma soprattuto per chi cerca un servizio bancario che sia all'altezza delle proprie esigenze sia personali che professionali. Apri ora il tuo conto Fineco e inizia a vivere un'esperienza bancaria senza precedenti, perfettamente in linea con il tuo stile di vita digitale.