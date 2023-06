Conto Fineco molti vantaggi se ne apri uno entro questa data

Ultimi giorni per aprire un nuovo conto Fineco a canone zero per i primi 12 mesi. La nuova promozione resterà valida per chiunque opti per l'apertura di un conto corrente con Finecobank entro il prossimo 30 giugno. L'operazione avviene online e richiede un paio di minuti al massimo, all'insegna della massima esperienza d'uso. Al termine della promo, poi, resteranno i vantaggi di avere un conto corrente Fineco, tra cui prelievi senza carta, SPID gratuito e possibilità di scegliere tra carta di credito, debito o prepagata.

Conto Fineco canone zero per i primi 12 mesi per i nuovi clienti

Per usufruire del primo anno a canone zero del conto corrente Fineco è sufficiente completare la procedura di apertura del conto entro il 30 giugno. L'unico documento richiesto è quello di riconoscimento, quindi carta d'identità, patente o passaporto. Occorre poi fornire il proprio numero di telefono e confermare di essere maggiorenni nonché di avere la residenza italiana.

In un unico conto, Finecobank riesce a riunire tanti servizi. Tra i più interessanti si può citare quello che consente di prelevare senza usare il bancomat presso gli sportelli Unicredit. A proposito di prelievi in contanti, quelli di importo superiore a 99 euro sono gratuiti, indipendentemente dalla banca presso cui si preleva. Ottimo anche il servizio Fineco Pay, che consente di scambiare denaro via WhatsApp o SMS con i tuoi amici, anche senza conoscere l'IBAN (è sufficiente il numero di cellulare). In più, grazie alla partnership con Namirial, i clienti Fineco hanno l'opportunità di creare l'identità digitale SPID gratuitamente.

Approfitta ora dell'offerta Fineco per beneficiare di un canone gratuito della durata di 12 mesi con tanti servizi smart a tua disposizione.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com

