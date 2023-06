Conto e carta di credito: perché conviene Banca Mediolanum

Per accedere ad un'offerta bancaria con conto corrente e carta di credito è possibile affidarsi a Banca Mediolanum che propone il conto corrente SelfyConto e la carta di credito Mediolanum Credit Card. Si tratta di un'offerta completa e molto convivente: il conto è a zero spese e con canone azzerato per 12 mesi (azzerabile successivamente) mentre la carta prevede un costo di appena 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro (incrementabile).

Si tratta, quindi, di un'offerta completa e personalizzabile, adatta a tutte le tipologie di cliente. Per accedere all'offerta è possibile richiedere l'apertura del conto tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum e poi richiedere l'emissione della carta.

Conto e carta di credito: ecco l'offerta di Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto corrente online con:

canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando alcune condizioni (il canone è sempre azzerato per Under 30)

(invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando alcune condizioni (il canone è sempre azzerato per Under 30) carta di debito inclusa con prelievi gratuiti

inclusa con prelievi gratuiti bonifici e altre operazioni bancarie disponibili senza commissioni

e altre operazioni bancarie disponibili promo Porta un Amico: Mediolanum regala dispositivi Samsung Galaxy ai clienti che convincono amici e parenti ad aprire SelfyConto

C'è poi la possibilità di richiedere Mediolanum Credit Card. La carta di credito di Banca Mediolanum presenta un plafond di 1.500 euro, incrementabile, e un canone di 1 euro al mese. Sia la carta di credito che la carta di debito, inoltre, possono essere utilizzate con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di sotto.

Aprire il conto corrente di Banca Mediolanum è semplicissimo: basta seguire una breve procedura online che può essere velocizzata grazie all'autenticazione tramite SPID. Una volta completata l'apertura del conto corrente, sarà possibile richiedere l'emissione della carta di credito (soggetta ad una valutazione da parte di Banca Mediolanum).

