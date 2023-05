Conto Deposito Tinaba: investimento sicuro che batte l'inflazione

Il Conto Deposito è lo strumento giusto per realizzare un investimento sicuro in grado di contrastare l'inflazione, senza rischi per il proprio capitale. Grazie alla protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, infatti, i risparmiatori sono tutelati al 100%, fino ad un importo investito di 100.000 euro. In questo momento, grazie a interessi molto vantaggiosi, il Conto Deposito è la scelta giusta per investire in sicurezza.

Tra le opzioni disponibili sul mercato, c'è la possibilità di puntare sul Conto Deposito Tinaba. La fintech, infatti, propone per tutti i suoi clienti la possibilità di ottenere fino al 4% di interessi sul capitale depositato beneficiando, inoltre, dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (che sarà a carico della banca). Tinaba propone anche il Conto Deposito indicizzato all'inflazione che garantisce un rendimento pari al 2% + il valore dell'indice FOI.

Per accedere alle offerte è sufficiente accedere al sito ufficiale di Tinaba. Per tutti i nuovi clienti, con il codice promozionale DEPOSITO20, c'è un bonus di 20 euro in regalo.

Conto Deposito Tinaba: un investimento sicuro per battere l'inflazione

Tutti i clienti Tinaba hanno la possibilità di accedere al Conto Deposito, disponibile senza costi e con imposta di bollo a carico della banca. È possibile scegliere tra due diverse opzioni:

il Conto Deposito a tasso fisso con durata da 6 mesi a 24 mesi e con un tasso di interesse che arriva al 3% per i clienti Tinaba Start (il conto gratuito di Tinaba) e al 4% per i clienti Tinaba Premium (il conto online da 3,99 euro al mese)

con durata da 6 mesi a 24 mesi e con un tasso di interesse che arriva al per i clienti (il conto gratuito di Tinaba) e al per i clienti (il conto online da 3,99 euro al mese) il Conto Deposito indicizzato all'inflazione con durata di 12 mesi e tasso di interesse pari all'indice FOI incrementato di 1 punto con Tinaba Start e di 2 punti con Tinaba Premium

La prima opzione garantisce un rendimento sicuro e molto vantaggioso: ogni 10.000 euro investiti, infatti, è possibile ottenere un guadagno massimo di quasi 600 euro (con il deposito a 24 mesi). La seconda opzione, invece, garantisce la possibilità di battere l'inflazione, a prescindere dall'andamento dei prezzi. Potenzialmente, quindi, questa soluzione può rivelarsi la scelta ideale per massimizzare il profitto derivante dall'investimento.

Per aprire il Conto Deposito di Tinaba è sufficiente seguire la procedura di registrazione online, disponibile di seguito. Utilizzando il codice DEPOSITO20 si ottiene un bonus di 20 euro.

