Conto deposito remunerato al 5% con SelfyConto (ultimi giorni)

L'iniziativa di Banca Mediolanum "Vincoli 5% - nuovi clienti" sta per concludersi. Gli utenti che desiderano beneficiare di un conto deposito remunerato al 5% hanno tempo fino al 31 ottobre per aprire il conto online SelfyConto, per poi richiedere la costituzione di un conto deposito a tempo di 6 mesi e accreditare lo stipendio.

La promozione prevede il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, con la possibilità di svincolarle quando lo si desidera, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento. Fondamentale resta l'accredito della busta paga, senza il quale Banca Mediolanum remunererà il conto applicando il tasso dell'0,05%.

Come ottenere il 5% annuo lordo con il conto deposito di SelfyConto

Per aderire all'iniziativa di Banca Mediolanum occorre prima di tutto aprire un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 31 ottobre. Dopodiché è necessario accreditare lo stipendio sul conto appena aperto e vincolare una somma compresa tra 100 euro e 500.000 euro entro il 30 novembre, tramite l'app Mediolanum o dall'area riservata del proprio Internet Banking.

SelfyConto è un conto online completo, che consente tra le altre cose di richiedere un prestito in tempo reale, accedere a una piattaforma evoluta di trading online e investire in fondi comuni. Inoltre, per il primo anno è previsto un canone a zero per tutti, e fino a trent'anni per gli under 30 (dal secondo anno il canone passa a 3,75 euro al mese).

L'apertura di SelfyConto avviene direttamente online su questa pagina e richiede un semplice documento d'identità, il proprio codice fiscale, lo smartphone e un indirizzo e-mail. Per l'identificazione è possibile scegliere tra SPID, bonifico o webcam. Maggiori informazioni sulla promozione di Banca Mediolanum cliccando il bottone qui sotto.

