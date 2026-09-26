Conto deposito remunerato al 4% per sei mesi con Banca Mediolanum

Banca Mediolanum offre il 4% di interessi su un conto deposito a sei mesi agli utenti che sottoscrivono il conto corrente SelfyConto entro il 30 ottobre, aprono il Mediolanum Time Deposit entro il 6 novembre e accreditano il proprio stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito.
Il tasso del 4% annuo lordo è fisso e garantito per l'intera durata dei mesi, così come sono garantiti gli interessi maturati nel caso si presenti la necessità di svincolare le somme depositate in precedenza. L'importo minimo del deposito è di 100 euro, quello massimo invece è pari a 500.000 euro.
La promo di Banca Mediolanum prevede l'apertura di SelfyConto, conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. Dopo il primo anno, ad eccezione degli under 30, il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità di azzerarlo con l'accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese.
Diversi i servizi gratuiti inclusi nel conto online, tra cui l'invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, l'addebito delle utenze e l'assistenza via chat. All'elenco si aggiungono poi il prelievo senza commissioni presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea, il supporto di un consulente finanziario e la carta di debito digitale Mediolanum Card.
La Mediolanum Card è la carta di debito di Banca Mediolanum, disponibile sia in formato fisico che virtuale. Indipendentemente dal formato che si sceglie, il circuito di pagamento rimane Mastercard, con cui si ha la tranquillità di effettuare acquisti sicuri in qualunque parte del mondo.
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