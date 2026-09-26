Conto deposito remunerato al 4% per sei mesi con Banca Mediolanum

Banca Mediolanum offre il 4% di interessi su un conto deposito a sei mesi agli utenti che sottoscrivono il conto corrente SelfyConto entro il 30 ottobre, aprono il Mediolanum Time Deposit entro il 6 novembre e accreditano il proprio stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito.

Il tasso del 4% annuo lordo è fisso e garantito per l'intera durata dei mesi, così come sono garantiti gli interessi maturati nel caso si presenti la necessità di svincolare le somme depositate in precedenza. L'importo minimo del deposito è di 100 euro, quello massimo invece è pari a 500.000 euro.

La promo di Banca Mediolanum prevede l'apertura di SelfyConto, conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. Dopo il primo anno, ad eccezione degli under 30, il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità di azzerarlo con l'accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese.

Diversi i servizi gratuiti inclusi nel conto online, tra cui l'invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, l'addebito delle utenze e l'assistenza via chat. All'elenco si aggiungono poi il prelievo senza commissioni presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea, il supporto di un consulente finanziario e la carta di debito digitale Mediolanum Card.

La Mediolanum Card è la carta di debito di Banca Mediolanum, disponibile sia in formato fisico che virtuale. Indipendentemente dal formato che si sceglie, il circuito di pagamento rimane Mastercard, con cui si ha la tranquillità di effettuare acquisti sicuri in qualunque parte del mondo.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.