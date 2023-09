Conto deposito ING, interessi annui super vantaggiosi

Il conto deposito ING è uno dei prodotti che in questo periodo si segnalano per le condizioni super vantaggiose. aprendo il conto arancio entro il 7 ottobre si ha diritto, in particolare, al 3% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000 €.

Una promozione clamorosa e da sfruttare assolutamente. Unica pecca, la scadenza. Bisogna sottoscrivere il conto deposito ING entro il 7 ottobre per avere l'accesso ad un'offerta che raramente abbiamo incrociato.

Conto deposito ING, come accedere alla promozione

Accedere al conto deposito e ottenere interessi pari al 3% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000 € è molto semplice. I passaggi, fondamentalmente, sono tre:

al 3% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000 € Per i primi 12 mesi dall'attivazione hai il 3% fino a 100.000 euro Non ci sono vincoli, metti e togli i tuoi risparmi quando vuoi e hai gli interessi alla fine dell'anno

Il conto deposito ING ha un linguaggio molto chiaro. L'istituto bancario sottolinea, a ragione, che il cliente non avrà sgradite sorprese o costi nascosti. Infatti, le spese per operazioni come apertura e chiusura del conto, versamenti, prelievi, rendiconti online sono pari a 0 euro.

Il tasso di interesse nominale pari al 3% annuo lordo sarà applicato sulle somme depositate fino a 100.000 euro per 12 mesi dall’attivazione di Conto Arancio. Nel caso tu abbia più contratti Conto Arancio, il tasso nominale del 3% annuo lordo maturerà esclusivamente sulle somme depositate sul primo (in ordine temporale) Conto Arancio attivato entro il 07/10/2023. Oltre i 100.000 euro e su ogni Conto Arancio successivo al primo sarà applicato un tasso annuo lordo pari allo 0,5%. Alla fine dei 12 mesi i tuoi risparmi continueranno a crescere con il tasso di interesse base, ad oggi pari allo 0,5% annuo lordo. Attiva il conto deposito ING L’iniziativa è riservata a chi: non è già titolare o contitolare di altro Conto Arancio alla data del 14 maggio 2023 e sottoscrive e attiva Conto Arancio tra il 14 maggio 2023 e il 7 ottobre 2023 oppure

attiva il suo primo Conto Arancio tra il 14 maggio 2023 e il 7 ottobre 2023.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.