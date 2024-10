Conto Deposito con interessi al 5% per 6 mesi: la promo di Mediolanum sta per terminare

Restano solo pochi giorni per poter aprire SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, e sfruttare la promozione che garantisce l'accesso al conto deposito con interessi al 5% per 6 mesi, andando ad accreditare lo stipendio. Si tratta di un sistema semplice e sicuro per incrementare il valore della liquidità in eccesso, ferma sul conto. Il deposito, inoltre, è sempre svincolabile senza la perdita degli interessi maturati. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Cosa prevede l'offerta di Banca Mediolanum

La promozione di Banca Mediolanum permette ai nuovi clienti di accedere a SelfyConto, un conto online con le seguenti caratteristiche:

canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese); il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30

(invece di 3,75 euro al mese); il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30 carta di debito gratuita per un anno (invece di 10 euro all'anno) e con prelievi gratis

bonifici gratis

carta di credito richiedibile con canone gratuito per un anno (invece di 20 euro all'anno) e plafond da 1.500 euro

Per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio, inoltre, è possibile sfruttare il conto deposito con interessi al 5% per i primi 6 mesi e con possibilità di svincolo del capitale depositato senza perdere gli interessi maturati.

Si tratta, quindi, di una promozione molto interessante che consente l'accesso a un conto a zero spese per un anno e con tante funzionalità oltre che a un sistema semplice e vantaggioso, come il conto deposito, che garantisce un tasso di interesse elevato in un momento in cui il mercato bancario propone interessi in netto calo.

Per sfruttare la promozione basta accedere al sito di Banca Mediolanum, aprire il conto corrente e impostare l'accredito dello stipendio. Per tutti i dettagli sulla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.